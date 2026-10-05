Encuestadores salteños aseguran que los resultados eran los esperables en Brasil

Al respecto, el consultor Julio Pizetti, señaló que históricamente en Brasil, las encuestas suelen otorgar a los candidatos de derecha entre 5 y 6 puntos menos de lo que finalmente obtienen en las urnas.

Aunque todas las encuestas daban como ganador a Lula, si se aplicaba este "ejercicio" de sumar esos puntos adicionales al espacio de Bolsonaro, el resultado final coincidía con lo que terminó sucediendo.

El resultado fue sorpresivo para el público general, pero previsible para quienes conocen el comportamiento histórico del electorado de derecha en Brasil, que tiende a no declarar su voto en los sondeos previos.

Pizetti manifestó que todos los candidatos que quedaron en el camino pertenecen a partidos políticos identificados con la derecha brasileña.

“Por eso se espera que los votantes de esos candidatos vuelquen su elección por Bolsonaro y de esta manera, marcar la diferencia”, expresó el encuestador.