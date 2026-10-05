Más de 1400 conductores fueron sancionados por incumplir las normativas viales

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana, controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la Provincia.

En total, fueron controlados 10.584 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en distintas jurisdicciones.

Se detectaron 1.404 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Además, se efectuaron 7.816 test de alcoholemia, de los cuales 158 dieron resultado positivo y derivaron en las correspondientes infracciones.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover una conducción responsable.