Escuela de Manejo: en tres horas se agotaron los 4 mil cupos

Con gran demanda en la ciudad, la Escuela de Manejo Municipal volvió a convocar a futuros conductores. En esta instancia se habilitaron 4000 nuevos cupos, que se suman a los 12 mil ya otorgados en el año y que se agotaron en solo tres horas.

La preinscripción se realizó a través de la página web de la Municipalidad. Cabe destacar que, si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados, se reabrirá esa vacante. Desde Tránsito se recuerda que quienes se anotaron deberán luego validar sus datos.

Desde el área de Tránsito se enviarán a los alumnos las indicaciones para finalizar la inscripción de manera presencial. Deberán presentar el certificado del curso de Educación Vial digital, correspondiente a la primera licencia, confirmar sus datos y firmar el acta compromiso con la escuela.

Se aclara que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:

*Tener entre 18 y 64 años

*Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital

*No haber tramitado nunca una licencia de conducir

Se destaca que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el propósito de formar ciudadanos responsables y seguros al volante.

Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.