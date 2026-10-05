Descacharrado: ya se retiraron 240 toneladas de residuos en distintos barrios de la ciudad

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó un nuevo operativo de descacharrado en Villa Asunción, ubicada en la zona oeste baja de la ciudad. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “una vez más hemos tenido una muy buena participación vecinal, ya que los vecinos sacaron a las veredas diversos elementos que pueden acumular agua de lluvia o riego, donde luego el mosquito Aedes aegypti coloca sus huevos, que pueden sobrevivir al invierno”.

“Desde el inicio de la gestión, ya hemos logrado retirar 240 toneladas de este tipo de residuos, como baldes, bidones, electrodomésticos, neumáticos, juguetes rotos, entre otros”, detalló el funcionario. Además, informó que “este jueves vamos a realizar el operativo de 8 a 12 en Ciudad del Milagro”. La actividad solo se suspenderá en caso de lluvia.

El operativo se realizó de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y la chikungunya.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.