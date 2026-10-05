EN.RE.J.A. supervisó la incorporación del nuevo equipo sorteador

El Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.J.A.) participó de la presentación y fiscalización del nuevo Equipo Sorteador incorporado por Lotería de Salta, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer los mecanismos de control, transparencia y seguridad en los juegos de azar.

La incorporación de esta nueva tecnología representa una actualización de la infraestructura utilizada para la realización de los sorteos y permite optimizar los procesos operativos, manteniendo los estándares de seguridad y fiscalización establecidos por el organismo regulador.

Durante la presentación estuvieron presentes autoridades de EN.RE.J.A., la Escribana de Gobierno, Graciela Galíndez, y representantes de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, quienes acompañaron las instancias de control vinculadas al funcionamiento y puesta en servicio del equipamiento.

Desde el organismo regulador se destacó la importancia de contar con equipamiento actualizado y sometido a controles técnicos y administrativos que permitan garantizar la transparencia de los procedimientos y la confiabilidad de los sorteos.

La fiscalización de los equipos forma parte de las tareas permanentes de EN.RE.J.A., orientadas a asegurar que la actividad lúdica se desarrolle dentro del marco normativo vigente, con controles que protejan a los participantes y contribuyan a un entretenimiento seguro y regulado.

Con esta incorporación, Lotería de Salta avanza en la modernización de sus herramientas de trabajo, mientras que EN.RE.J.A. reafirma su compromiso con una fiscalización permanente, rigurosa y transparente de la actividad.