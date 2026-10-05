Detectaron a un camión arrojando residuos y escombros cerca del río Arenales
El operativo municipal se concretó con resultado positivo tras una serie de denuncias vecinales que habían informado sobre la presencia de camiones que hacían descargas indebidas en un espacio verde colindante a una cancha de fútbol y a la rivera. El camión fue secuestrado por Tránsito.
Salta Hoy
05 / 10 / 2026
En el marco de los operativos de prevención y control para evitar la conformación de microbasurales, la Municipalidad llevó adelante un procedimiento en Villa Unidad, donde se detectó in fraganti a un camión arrojando escombros, tierra y residuos en un sector cercano al río Arenales.
Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, manifestó que “la intervención se realizó a partir de las tareas de control que se desarrollan de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar la acumulación ilegal de residuos y preservar los espacios públicos y sectores ambientales sensibles”.
“En esta ocasión, vecinos habían denunciado esta mala práctica. Luego de constatar la existencia de los montículos de escombros y tierra, era importante encontrar en pleno acto a quienes realizaban estos volcamientos sin autorización, algo que logramos en el día de hoy. Por este motivo, el vehículo fue secuestrado y trasladado al canchón del área de Tránsito”, explicó Farfán, quien agregó que “luego de identificar al chofer y al camión, se logró conocer que los residuos provenían de una empresa constructora que también será sancionada”.
Desde el municipio se recuerda a vecinos y particulares la importancia de realizar una disposición adecuada de los residuos y evitar arrojar basura, escombros o restos de obra en lugares no habilitados, ya que estas prácticas generan focos de contaminación y favorecen la formación de microbasurales.
Los operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad para detectar y prevenir estas situaciones, promoviendo el cuidado del ambiente y una ciudad más limpia y ordenada.