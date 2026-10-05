Detectaron a un camión arrojando residuos y escombros cerca del río Arenales

En el marco de los operativos de prevención y control para evitar la conformación de microbasurales, la Municipalidad llevó adelante un procedimiento en Villa Unidad, donde se detectó in fraganti a un camión arrojando escombros, tierra y residuos en un sector cercano al río Arenales.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, manifestó que “la intervención se realizó a partir de las tareas de control que se desarrollan de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar la acumulación ilegal de residuos y preservar los espacios públicos y sectores ambientales sensibles”.

“En esta ocasión, vecinos habían denunciado esta mala práctica. Luego de constatar la existencia de los montículos de escombros y tierra, era importante encontrar en pleno acto a quienes realizaban estos volcamientos sin autorización, algo que logramos en el día de hoy. Por este motivo, el vehículo fue secuestrado y trasladado al canchón del área de Tránsito”, explicó Farfán, quien agregó que “luego de identificar al chofer y al camión, se logró conocer que los residuos provenían de una empresa constructora que también será sancionada”.

Desde el municipio se recuerda a vecinos y particulares la importancia de realizar una disposición adecuada de los residuos y evitar arrojar basura, escombros o restos de obra en lugares no habilitados, ya que estas prácticas generan focos de contaminación y favorecen la formación de microbasurales.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad para detectar y prevenir estas situaciones, promoviendo el cuidado del ambiente y una ciudad más limpia y ordenada.