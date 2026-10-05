Comienza en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo con entrada gratuita

Este martes 6 de octubre comenzará en Salta el XXII Encuentro de Cine Europeo (ECE 2026), una propuesta que acercará al público producciones cinematográficas de distintos países de la Unión Europea. Las funciones se realizarán todos los martes de octubre en la Usina Cultural, en el marco del ciclo Los Martes.

Bajo el lema “Historias para conversar el presente y pensar el futuro”, la edición 2026 reúne una selección de películas de 18 países que reflejan la diversidad, creatividad y vitalidad del cine europeo contemporáneo.

La programación propone historias que atraviesan diferentes géneros y temáticas, desde el humor y el drama hasta la memoria y las problemáticas del presente. Los filmes abordan cuestiones vinculadas con los vínculos, la libertad, la identidad y las decisiones que marcan la vida de las personas.

La primera jornada

La apertura será este martes 6 de octubre con dos películas. A las 19, se proyectará Peacock, producción austríaca dirigida por Bernhard Wenger.

La película cuenta la historia de Matthias, quien dirige una exitosa agencia de alquiler de amigos. Sin embargo, cuando su novia Sophia decide terminar la relación, su vida comienza a transformarse en un absurdo caos.

A las 21, será el turno de Dražen, película croata dirigida por Danilo Serbedzija y Ljubo Zdjelarevic. La producción reconstruye la vida de Dražen Petrović, considerado una de las grandes leyendas del básquet croata y europeo.

El filme se centra tanto en su trayectoria deportiva como en su vida personal y en su compleja relación con el básquet, una pasión que también estuvo marcada por las circunstancias históricas y la guerra de los Balcanes.

Todas las funciones del encuentro serán gratuitas, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad disponible de la sala.

El Encuentro de Cine Europeo volverá así a recorrer Argentina con una programación que busca acercar nuevas voces, culturas y miradas del continente europeo, promoviendo el intercambio y la conversación a través del cine.