Alerta por posible peste neumónica en Rusia

Cinco hospitales de la región de Irkutsk fueron puestos en cuarentena durante tres semanas luego de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años. Las autoridades investigan si pudo haberse contagiado mientras trabajaba con agentes infecciosos de alta peligrosidad.

Una situación de alerta sanitaria se instaló en la región rusa de Irkutsk, en Siberia, luego de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años que desarrolló un grave cuadro respiratorio y cuyo fallecimiento es investigado por una posible infección con peste neumónica.

Alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con la mujer fueron identificadas y quedaron bajo vigilancia médica, mientras las autoridades buscan determinar el origen de la enfermedad y si existió algún vínculo con las tareas que realizaba en un instituto especializado en el estudio de patógenos peligrosos.

Como medida preventiva, cinco hospitales de Irkutsk fueron puestos en cuarentena durante aproximadamente tres semanas. Entre los establecimientos alcanzados se encuentran los hospitales clínicos número 1, 3 y 10, el Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y otro centro sanitario de la región.

La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, quien se desempeñaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, una institución dedicada al trabajo con agentes infecciosos de alta peligrosidad.

Shipilova presentó un cuadro respiratorio grave, fue internada y murió a comienzos de octubre. Tras su fallecimiento, las autoridades comenzaron a identificar a las personas que habían mantenido contacto con ella y dispusieron controles médicos y análisis de laboratorio.

Hasta el momento, no fueron informados nuevos casos entre los trabajadores del Instituto Antiplaga.

También reforzaron las medidas de prevención

La situación llevó además a implementar medidas preventivas fuera de los centros sanitarios. Una planta de aluminio ubicada en Shelekhov, localidad donde funciona el instituto, dispuso el uso obligatorio de barbijos para sus empleados.

La empresa también recomendó que cualquier trabajador que presentara síntomas respiratorios acudiera inmediatamente a un centro médico.

Una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación apunta a un eventual accidente ocurrido durante las tareas de laboratorio. Según versiones difundidas tras la muerte de Shipilova, la mujer habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron que ese incidente haya ocurrido ni que haya sido la causa de la posible exposición.

Las autoridades hablan de un cuadro de origen desconocido

La información oficial sobre el caso se mantiene, por ahora, con cautela.

El gobernador de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, había señalado inicialmente que la trabajadora había muerto por peste. Posteriormente, modificó su publicación y agregó el término “posiblemente”, sin brindar detalles sobre las pruebas que sustentaban esa afirmación.

Por su parte, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, evitó confirmar que se tratara de peste neumónica y describió el cuadro como una “neumonía de origen desconocido”.

“Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor”, señaló Kobzev, en referencia al organismo federal ruso encargado de la vigilancia sanitaria y epidemiológica.

El funcionario aseguró además que los análisis realizados a la paciente no habían detectado microorganismos relacionados con su actividad profesional. También indicó que durante los diez días previos no se habían registrado enfermedades infecciosas entre los trabajadores del instituto.

Qué es la peste neumónica

La peste neumónica es una de las formas clínicas más graves de la peste y está provocada por la bacteria Yersinia pestis.

A diferencia de la peste bubónica, que afecta principalmente los ganglios linfáticos, la variante neumónica compromete directamente los pulmones. Puede producir una insuficiencia respiratoria grave y, en determinadas circunstancias, transmitirse entre personas mediante secreciones respiratorias.

La enfermedad puede ser mortal si no recibe tratamiento rápidamente. Sin embargo, el diagnóstico temprano y la administración de antibióticos adecuados aumentan considerablemente las posibilidades de recuperación.

Por ahora, la investigación continúa centrada en dos interrogantes: si la muerte de Shipilova estuvo realmente vinculada con la bacteria Yersinia pestis y, en caso de confirmarse, cómo se produjo la exposición.

Mientras se aguardan los resultados de los análisis, las personas que tuvieron contacto con la mujer permanecen bajo vigilancia médica y los cinco hospitales afectados continúan sujetos a las medidas preventivas.