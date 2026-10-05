Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas en medio de la crisis de la vivienda

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre durante una conferencia que brindó en el palacio de la Moncloa durante la cual defendió el trabajo de su Gobierno durante la legislatura.

España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental", según informes de medios españoles.

“Hace más de tres años las urnas decidieron apostar por un Gobierno progresista. Lograrlo no ha sido fácil, nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, el regreso de las guerras en Europa y Oriente Medio. Hemos trabajado con un Congreso muy bronco. Hemos combatido élites económicas muy poderosas, y también la peor oposición. Hemos transferido a los gobiernos autonómicos más poder que nunca. A pesar de todo, el Gobierno de coalición no ha dejado de trabajar”, señaló.

Asimismo, añadió: “Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y, al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra”.

“Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos propuesto. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles de desigualdad. Por eso, tras informar al jefe del Estado, convoco el Consejo de Ministros extraordinario. Los españoles tienen que decidir qué papel quieren jugar, si quieren que nuestro país retroceda o avance, un Gobierno que trabaje por la mayoría social”, expresó.

¿Por qué adelantó las elecciones?

El detonante inmediato de la decisión fue el rechazo en el Congreso de dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis de la vivienda, una derrota parlamentaria que evidenció las dificultades del Ejecutivo para reunir los apoyos necesarios.

La incorporación de Junts al rechazo, junto al Partido Popular y Vox, dejó expuesta la falta de una mayoría suficiente para avanzar con algunas de sus principales iniciativas. En ese escenario, Sánchez optó por adelantar las elecciones en lugar de prolongar una legislatura marcada por el bloqueo y planteó como objetivo conseguir una “mayoría progresista mucho más amplia” que le permita impulsar nuevas medidas.

A este escenario se sumó el creciente malestar social por el costo de los alquileres, que volvió a quedar expuesto tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años, y las posteriores movilizaciones en distintas ciudades españolas.

El Gobierno también enfrenta un contexto judicial complejo: su esposa, Begoña Gómez, está siendo juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; su hermano, David Sánchez, fue condenado en julio por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público por un delito de prevaricación administrativa; y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cercano al presidente, quedó involucrado en uno de los principales escándalos de corrupción que golpearon al partido.