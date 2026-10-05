Gran fiesta en el Complejo Nicolás Vitale con el Torneo Regional de Pelota Paleta

Con un notable éxito, el Complejo Deportivo Nicolás Vitale fue escenario el pasado sábado del Torneo Regional de Pelota Paleta. El certamen reunió a un total de 24 parejas representantes de diversos municipios e instituciones salteñas, así como también de la vecina provincia de Jujuy, reafirmando la vigencia y el crecimiento de esta disciplina tradicional en el NOA.

La jornada deportiva contó con una nutrida delegación de deportistas llegados desde Orán, Vaqueros, Cafayate, Cerrillos, General Güemes y El Bordo, sumados a los competidores locales de los clubes Gimnasia y Tiro y El Tribuno, además de los representantes de San Pedro de Jujuy. Esta amplia convocatoria garantizó encuentros de alto nivel técnico y exigencia física en cada una de las fases clasificatorias y definitorias.

La pareja conformada por Tomás Algañaraz y Carlos Miranda, representantes de la ciudad de Orán, se consagró campeona del torneo tras imponerse en una disputada final. El segundo puesto fue para el binomio de El Bordo, integrado por Facundo Soto y Joel Tejerina, mientras que la tercera colocación del podio quedó en manos de Manuel Fernández y Marcelo Fernández, representantes del Club El Tribuno.

Desde la Agencia Salta Deportes del municipio destacan el esfuerzo de cada una de las parejas participantes y felicitaron a los ganadores por el nivel demostrado.