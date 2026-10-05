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El último tango de Lionel Messi: Fabio Santana entonará el Himno nacional en la despedida

El excombatiente de Malvinas, será el encargado de entonar las estrofas del Himno Nacional  Argentino antes del encuentro entre Argentina y Benín. El momento tendrá un significado especial para el cantante, ya que vincula dos de sus grandes pasiones: la patria y la Selección. 

Deportes

05 / 10 / 2026

 

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La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá un condimento especial antes del comienzo del partido frente a Benín. Fabio Santana, cantante y excombatiente de Malvinas, será quien interprete el Himno Nacional Argentino en el estadio Monumental. 

Para Santana, la oportunidad representa mucho más que una actuación. Su historia personal, marcada por su participación en la Guerra de Malvinas, hace que interpretar el Himno frente a miles de argentinos tenga un significado profundamente emotivo.  

El cantante, oriundo de La Matanza, cuenta con una extensa trayectoria en acontecimientos deportivos. A lo largo de los años tuvo la posibilidad de interpretar el Himno en diferentes escenarios vinculados al deporte argentino, entre ellos partidos de Los Pumas, competencias de automovilismo y la Copa Davis.

Esta vez, el escenario será particularmente significativo: el monumental, con la camiseta argentina como protagonista y Lionel Messi ante su última presentación con la Selección.

La presencia de Santana también aportará un fuerte componente simbólico a una jornada que estará cargada de emociones. Su condición de excombatiente de Malvinas y su interpretación de una de las canciones patrias más importantes del país harán que el momento previo al partido sea uno de los instantes destacados de la jornada.

Mientras los hinchas se preparan para despedir a Messi, la voz de Santana será la encargada de marcar el comienzo de una ceremonia que promete quedar en la memoria de todos los presentes.

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