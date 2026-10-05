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La Escuela Técnica de El Galpón y el INTA pusieron en línea su estación meteorológica

Técnicos del organismo nacional y de la Escuela N° 3.119 pusieron a punto el equipamiento que permitirá al sector productivo acceder a datos climáticos en tiempo real e integrar la información al SMN.

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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Técnicos del INTA Salta llevaron a cabo la reinstalación, regulación y puesta a punto de la estación meteorológica perteneciente a la Escuela de Educación Agrotécnica N° 3.119 “Presidente Juan Domingo Perón” de la localidad de El Galpón, departamento de Metán.

Esta labor conjunta, coordinada con la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura y el INTA, permite que la comunidad y el sector agropecuario accedan en tiempo real a parámetros agrometeorológicos fundamentales como temperatura, humedad y precipitaciones.

Los datos se encuentran abiertos al público en: https://intasalta.github.io/ema_elgalpon/

Además, la información se integrará al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para optimizar la precisión de los pronósticos regionales a futuro.

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