La Escuela Técnica de El Galpón y el INTA pusieron en línea su estación meteorológica
Técnicos del organismo nacional y de la Escuela N° 3.119 pusieron a punto el equipamiento que permitirá al sector productivo acceder a datos climáticos en tiempo real e integrar la información al SMN.
Salta Hoy
05 / 10 / 2026
Técnicos del INTA Salta llevaron a cabo la reinstalación, regulación y puesta a punto de la estación meteorológica perteneciente a la Escuela de Educación Agrotécnica N° 3.119 “Presidente Juan Domingo Perón” de la localidad de El Galpón, departamento de Metán.
Esta labor conjunta, coordinada con la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura y el INTA, permite que la comunidad y el sector agropecuario accedan en tiempo real a parámetros agrometeorológicos fundamentales como temperatura, humedad y precipitaciones.
Los datos se encuentran abiertos al público en: https://intasalta.github.io/ema_elgalpon/
Además, la información se integrará al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para optimizar la precisión de los pronósticos regionales a futuro.