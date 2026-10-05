Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza

Lionel Messi realizó este lunes su última práctica con la Selección Argentina en el predio que lleva su nombre, en Ezeiza, en el marco de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El capitán argentino completó el entrenamiento junto al resto del plantel en el predio de la AFA, en una jornada cargada de significado por tratarse de su última práctica con la Albiceleste en ese lugar.

Messi se prepara así para su próximo compromiso con la Selección, en una etapa que marca el cierre de su recorrido internacional. El rosarino, campeón del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América 2021 y 2024, continúa siendo una de las principales figuras del equipo.

El entrenamiento se desarrolló en el predio de Ezeiza que desde 2023 lleva oficialmente el nombre de Lionel Andrés Messi.

Foto: Selección Argentina (Redo Social X)