 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza

El capitán argentino completó el entrenamiento junto al resto del plantel en el predio de la AFA, en una jornada cargada de significado por tratarse de su última práctica con la Albiceleste en ese lugar.

Deportes

05 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Lionel Messi realizó este lunes su última práctica con la Selección Argentina en el predio que lleva su nombre, en Ezeiza, en el marco de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El capitán argentino completó el entrenamiento junto al resto del plantel en el predio de la AFA, en una jornada cargada de significado por tratarse de su última práctica con la Albiceleste en ese lugar.

Messi se prepara así para su próximo compromiso con la Selección, en una etapa que marca el cierre de su recorrido internacional. El rosarino, campeón del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América 2021 y 2024, continúa siendo una de las principales figuras del equipo.

El entrenamiento se desarrolló en el predio de Ezeiza que desde 2023 lleva oficialmente el nombre de Lionel Andrés Messi.

Foto: Selección Argentina (Redo Social X)

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO