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Despedida de Messi: cronograma, horarios y shows que habrá en el Monumental

La jornada estará acompañada por una serie de shows musicales antes y después del partido.

Deportes

05 / 10 / 2026

 

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El Monumental se prepara para una noche especial. Este martes, Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina ante Benín y la jornada estará acompañada por una serie de shows musicales antes y después del partido.

Las actividades comenzarán a las 17.30 con Un Poco de Ruido y una banda en vivo. Diez minutos después será el turno de Seba Mendoza, mientras que a las 17.50 se presentará Román, el Original.

El cronograma continuará a las 18 con Amar Azul y luego, a las 18.10, será el turno de Santi Cairo. A las 18.20 se presentará Q’ Lokura.

A las 18.40 volverá a escena Un Poco de Ruido junto a la banda en vivo, mientras que a las 19 está prevista la presentación de Damas Gratis.

A las 20 llegará uno de los momentos centrales de la noche: Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino y, al mismo tiempo, comenzará el partido entre Argentina y Benín.

Durante el entretiempo, a las 20.45, se presentará Gaspar Benegas. A las 21 está previsto el comienzo del segundo tiempo del encuentro.

Una vez finalizado el partido, la música continuará en el Monumental. A las 22.10 se presentará La Sole y cinco minutos después será el turno de Ulises Bueno.

De esta manera, la despedida de Messi estará acompañada por una jornada que combinará fútbol, música y homenajes, con actividades desde las 17.30 y espectáculos hasta después de las 22.

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