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El mensaje de Messi antes de su despedida: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”

En las fotos, Messi aparece junto a distintos integrantes del plantel durante su estadía con la Selección, en la previa del partido ante Benín que se disputará este martes en el estadio Monumental.

Deportes

05 / 10 / 2026

 

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A horas de su despedida de la Selección argentina, Lionel Messi compartió en Instagram una serie de fotografías junto a sus compañeros y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, escribió el capitán argentino junto a las imágenes, en una publicación que recibió rápidamente miles de comentarios y likes.

En las fotos, Messi aparece junto a distintos integrantes del plantel durante su estadía con la Selección, en la previa del partido ante Benín que se disputará este martes en el estadio Monumental.

La publicación se da en un contexto especial para el rosarino, que tendrá ante Benín su último partido con la camiseta de la Selección argentina. El encuentro comenzará a las 20 y será acompañado por un homenaje preparado para el capitán.

El mensaje de Messi no tardó en generar reacciones entre los hinchas, que aprovecharon la publicación para dejarle mensajes de agradecimiento y recordar los momentos más importantes de su recorrido con la Albiceleste.

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