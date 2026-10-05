La Justicia analiza las billeteras de bitcoin de Adorni

La Policía Federal (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, con las que el fiscal Gerardo Pollicita busca responder las 29 nuevas dudas que surgen de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El Departamento Técnico Cibercrimen del cuerpo policial tiene a su cargo la realización de una verificación criptográfica para analizar en profundidad las direcciones de criptoactivos presentadas por el exfuncionario ante la justicia, las cuales afirmó que tuvo movimiento entre 2014 y 2018.

Por un lado, el fiscal pidió determinar qué tipo de direcciones son las que entregó Adorni, si es posible comprobar si son “en custodia o de autocustodia” y en desde qué fechas existen y quién las generó.

A esto se suma saber si las claves privadas podían conservarse “en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital” como la paper wallet que presentó en una entrevista.

Con respecto a los 41 movimientos dentro de las billeteras, la PFA deberá analizar si estos pudieron ser realizados por una misma persona o si intervinieron terceros, y si es posible identificar a quienes tenían control. También si quien posee hoy las claves es la misma persona que las controló entre 2014 y 2018.

Por otro lado, pidió información sobre qué normativa regía en la República Argentina sobre las monedas virtuales entre el 2014 y 2018, como también el alcance de la Resolución UIF 300/2014 sobre la prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas.

También busca saber si existe algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales; y sobre las operaciones realizadas entre 2017 y 2018 cuando liquidó sus activos, qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las principales jurisdicciones donde operaban las plataformas de intercambio.

Hace unos días, el abogado del ex funcionario Matías Ledesma se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones que aportaron a la Justicia como justificación por su situación patrimonial.

Allí generaron un “mensaje de desafío” para que sea insertado y firmado dentro de cada billetera, con el que corroboraron su existencia y que tenían control sobre los movimientos dentro de ellas.

Estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicó en su último escrito que los US$ 591.000 que no había declarado y agregó en una rectificación de sus declaraciones juradas provenían de “ventas de activos”.