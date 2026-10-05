Feriado bancario: habrá cinco días sin atención

Los usuarios del sistema financiero deberán tener en cuenta un cronograma excepcional previsto para noviembre, que derivará en cinco días consecutivos sin atención presencial en las entidades bancarias de todo el país.

El esquema estará relacionado con el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados dispuestos en el marco de la visita oficial del papa León XIV.

Según lo informado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la Comunicación "A" 8487, mediante la cual estableció un feriado bancario para el martes 10 de noviembre.

Cómo será el cronograma

De acuerdo con el calendario previsto, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco jornadas consecutivas:

Viernes 6 de noviembre: no habrá atención bancaria por el Día del Bancario.

Sábado 7 de noviembre: sin actividad por el fin de semana.

Domingo 8 de noviembre: tampoco habrá atención al público.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto por el Gobierno.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario nacional establecido por el BCRA.

De esta manera, la atención presencial en las sucursales se retomará el miércoles 11 de noviembre.

Qué pasará con las operaciones bancarias

Durante estas jornadas no habrá atención habitual en las sucursales, por lo que se recomienda a quienes necesiten realizar extracciones de efectivo, pagos, depósitos o trámites presenciales anticipar sus operaciones.

Los canales digitales y electrónicos de las entidades continuarán siendo las principales alternativas para realizar operaciones durante los días de cierre, aunque algunas transacciones podrían acreditarse o procesarse en el siguiente día hábil.

El esquema de feriados por la visita del Papa

La visita del papa León XIV también contempla un esquema particular de feriados y jornadas no laborables en distintas jurisdicciones, debido al operativo de seguridad y logística previsto para esos días.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 tendrá un régimen especial en determinadas jurisdicciones, aunque el cierre de las entidades bancarias alcanzará a todo el país.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a los usuarios organizar con anticipación sus operaciones y evitar dejar para esos días trámites que requieran concurrir personalmente a una sucursal.