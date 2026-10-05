Milei reunió al Gabinete y analizó Brasil, España, Malvinas y la economía argentina

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde analizó junto a sus ministros distintos temas de la agenda nacional e internacional, con foco en Brasil, España, la cuestión Malvinas y la situación económica argentina.

Uno de los puntos centrales fue el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil. Según se informó tras el encuentro, Milei se mostró satisfecho con el desempeño electoral de la oposición brasileña y calificó el resultado como “un gran triunfo”. También cuestionó la estrategia de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que las medidas económicas adoptadas durante el tramo final no tuvieron el efecto esperado.

En la reunión también se abordó la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de convocar a elecciones anticipadas. En ese contexto, Milei confirmó que viajará a España el 19 de octubre y que el 21 participará de una serie de actividades en Madrid.

Malvinas y el pedido de arbitraje internacional

El canciller Pablo Quirno realizó además un repaso de las últimas medidas impulsadas por la Argentina en relación con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El Gobierno había anunciado a fines de septiembre el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vinculado con la explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Embajada de Argentina en España

También se analizaron las acciones diplomáticas, jurídicas y geopolíticas que lleva adelante la Cancillería para sostener la posición argentina. En las últimas semanas, el Ejecutivo creó además un sistema de articulación de la política exterior y remitió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Argentina

Economía y contexto internacional

En el plano interno, Milei repasó la evolución de distintos indicadores económicos y puso especial atención en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que calificó como positivos.

También evaluó el impacto que pueden tener sobre la Argentina distintos factores externos, entre ellos el precio internacional del petróleo, las tensiones sobre la oferta energética mundial y las tasas de interés de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado tras la reunión, el Presidente sostuvo que, pese a la volatilidad internacional, la economía argentina mantiene un ritmo de crecimiento elevado.

La exposición de Alberto Ades

En la segunda parte del encuentro participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó su trabajo titulado “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Ades expuso sobre la transformación del escenario económico mundial a partir de 2022 y analizó las oportunidades que, a su criterio, tiene la Argentina para posicionarse como proveedor estratégico de alimentos, energía y minerales para Occidente.

El economista había presentado días atrás ese trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde también analizó el programa económico argentino y los desafíos financieros hacia 2027. infobae

Del encuentro participaron, entre otros, Karina Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Federico Sturzenegger, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Bausili y Santiago Caputo.