«Camboya » Peloc: Continuará detenido el conductor de la motocicleta en la que huían

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia solicitada por la defensa de Nelson Emiliano Lagos, para analizar el pedido de sobreseimiento respecto del delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277 inc. 1.a del Código Penal, en consideración del vínculo familiar que lo une a Jonatan Jordan Peloc.

La audiencia fue reprogramada para este lunes, luego de que se suspendiera ante la ausencia del abogado defensor solicitante.

El juez del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, tras escuchar los argumentos esgrimidos por las partes, donde el fiscal Paz expresó su conformidad con lo solicitado por el defensor, dictó el sobreseimiento del imputado Lagos por el delito solicitado.

En tanto, continuará detenido con prisión preventiva en virtud de la imputación en su contra por los delitos de encubrimiento, previsto en el artículo 277 inc 1.e y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal en concurso real.

El fiscal Paz recordó que tras la evasión del 4 de abril pasado desde la Alcaidía General de Salta, en la causa se encuentran imputadas siete personas y que aún se encuentran en cumplimiento numerosas diligencias solicitadas.

1- Jonatan Jordan Peloc, como autor de los delitos de evasión y amenazas con armas. Se encuentra detenido con prisión preventiva.

2- Jorge Miguel Ángel Fernández, Condenado el 7 de abril como autor del delito de evasión, previsto y reprimido por el art. 280 del Código Penal y de otros hechos delictivos contra la propiedad por los que se encontraba detenido a la pena de 3 años de prisión de ejecución efectiva y declarado reincidente por octava vez.

3- Cristina Rocío Home como partícipe necesaria del delito de evasión. Se trata de la pareja de Peloc y permanece con prisión domiciliaria.

4- Rodrigo Matías Nahuel Barboza como autor del encubrimiento. Imputado por haber colaborado con el evadido el día de la fuga, realizando desde su teléfono celular una transferencia de dinero para el pago de un servicio de transporte que permitió su traslado hacia la zona de Atocha.Permanece con prisión domiciliaria

5- Maximiliano Ibañez. como autor del delito de encubrimiento. Se le atribuye haber facilitado un automóvil en el que se movilizó inicialmente el prófugo. Permanece con prisión domiciliaria.

6- Nelson Emiliano Lagos como autor de los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad. Hermano de Peloc y quien le brindó colaboración y lo trasladó en motocicleta cuando intentaba huir, antes de ser aprehendido. Continuará detenido con prisión preventiva.

7- Marco Antonio Albino como autor del delito de encubrimiento. Fue detenido tras la recaptura, al ser la persona que adquirió el vehículo en el que se desplazaba Peloc antes de ser detenido el 8 de septiembre. Permanece detenido con prisión preventiva.