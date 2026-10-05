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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Los Bohemios

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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Crimen de Hernán Velarde: Una mujer detenida por el homicidio en barrio Miguel Ortíz

En el avance investigativo, se detuvo a una cuarta persona como sospechosa del delito de encubrimiento en el hecho ocurrido el pasado sábado en la zona norte de la ciudad de Salta. 

Salta Hoy

05 / 10 / 2026

 

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El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, en el marco de la investigación que dirige por el homicidio de un hombre de 33 años, informó que este lunes 5 de octubre, se produjo la detención de una mujer de 22 años, como sospechosa de haber tenido participación como encubridora la comisión del ilícito.

Espilocín recordó que son cuatro las personas detenidas, un hombre de 18 años, dos hermanos de 22 y la mujer de la misma edad, y que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará este martes.

Finalmente indicó que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido, entre ellas análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras dispuestas.

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