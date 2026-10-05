Eramet proyecta nueva inversión de USD 350 millones para ampliar su producción de litio

En el marco de la agenda oficial de la Argentina Week en París, el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con la CEO global de la compañía francesa Eramet, Christel Bories, para evaluar la marcha del proyecto de carbonato de litio Centenario-Ratones y analizar los planes de expansión de la compañía en la Puna salteña.

Durante el encuentro, se repasó la situación operativa actual de la filial Eramet, que genera más de 1.300 puestos de trabajo —575 empleos directos y cerca de 800 indirectos—, con impacto en las familias salteñas y en la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes.

La compañía confirmó al Gobernador sus planes para avanzar en una primera ampliación de Centenario-Ratones, que contempla una inversión adicional de aproximadamente USD 350 millones, sujeta a la decisión final de inversión.

La iniciativa permitirá incorporar 11.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a la capacidad actual de la planta, que es de 24.000 toneladas anuales. De concretarse, la producción alcanzará las 35.000 toneladas anuales, lo que representa un incremento cercano al 46%.

La ampliación está planteada sobre la infraestructura existente de Centenario-Ratones, con el objetivo de aprovechar instalaciones, capacidades y conocimientos desarrollados durante la construcción y puesta en marcha de la primera etapa del proyecto. Eramet prevé solicitar la incorporación de esta nueva fase al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La decisión final de inversión podría adoptarse hacia fines de 2027.

Ante estos planes, el mandatario destacó la importancia de que las inversiones internacionales continúen eligiendo a Salta como destino y remarcó que, para el Gobierno provincial, el desarrollo de los proyectos debe generar oportunidades que trasciendan la actividad productiva.

Afirmó que, para el Gobierno de Salta, una inversión no termina cuando se pone en marcha un proyecto, sino que allí comienza una etapa en que las inversiones tienen que traducirse en más trabajo, en oportunidades y crecimiento para Salta.

Asimismo, ratificó que en la Provincia se mantiene un modelo de gestión que garantiza institucionalidad, reglas de juego claras y diálogo social: “Las inversiones no llegan solamente porque debajo de nuestro suelo hay recursos que el mundo necesita. Llegan cuando existe confianza, previsibilidad y una institucionalidad que acompaña. Llegan cuando hay diálogo con las comunidades y la decisión política de construir las condiciones para que quienes invierten quieran quedarse”.

Por último, señaló que “cuando una empresa crece en Salta, crece la provincia” a partir de nuevos puestos de trabajo, demanda de proveedores locales, más infraestructura y la actividad económica.

Centenario Ratones

El proyecto se encuentra en el salar Centenario-Ratones, en la Puna salteña, a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Actualmente, Centenario-Ratones se encuentra en proceso de alcanzar su capacidad nominal de 24.000 toneladas anuales. La operación llegó al 90% de esa capacidad en junio de 2026 y Eramet prevé acercarse al 100% hacia fines de este año. La planta utiliza tecnología de extracción directa de litio (DLE) desarrollada por la compañía y constituye la primera instalación integral de nueva generación basada en esta tecnología que opera a escala industrial fuera de China.

La compañía comenzó sus actividades vinculadas al litio en Argentina en 2011 y descubrió el salar Centenario-Ratones en 2012. Para el desarrollo de la primera planta, con capacidad de 24.000 toneladas anuales, realizó una inversión de USD 870 millones. La nueva expansión, de concretarse, permitirá profundizar el desarrollo de este activo estratégico de la Puna salteña y ampliar progresivamente la producción de litio en la Provincia.

Del encuentro también participó Jean Baptiste Hogard, director de la Unidad de Litio de Eramet; el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión y el presidente del Directorio de Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa), Javier Montero.

