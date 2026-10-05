Salta prepara su segundo libro sobre Coparticipación Federal

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta avanza en la elaboración de un segundo libro sobre Coparticipación Federal, que será presentado el próximo 20 de octubre ante la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación, en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

El documento es elaborado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros; la coordinadora ministerial, Elizabeth Safar, y otros integrantes del equipo técnico de la cartera económica, dando continuidad al trabajo desarrollado en la primera publicación.

El primer libro, “Propuesta para un Nuevo Régimen de Coparticipación Federal: Grados equivalentes de Desarrollo y Calidad de Vida con Criterios Objetivos de Reparto e Igualdad de Oportunidades”, planteó una propuesta de reforma estructural del sistema, orientada a reducir las desigualdades regionales y avanzar hacia una distribución de recursos basada en criterios objetivos.

La iniciativa fue concebida como parte de una agenda de desarrollo federal de largo plazo y contó con aportes de académicos, economistas, investigadores y referentes de distintas jurisdicciones.



En esta segunda etapa, el equipo provincial profundiza el análisis y el debate sobre el sistema de coparticipación, aportando la perspectiva de las provincias y su experiencia en materia fiscal y de gestión pública.

La presentación se realizará en el marco de la reunión informativa de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, cuyo eje será “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las Provincias”.

El encuentro estará organizado en torno a tres ejes centrales:

¿Para qué existe la coparticipación? El objetivo del sistema, los criterios de distribución, los mecanismos de control y la distribución de las potestades tributarias.

El esquema actual en nuestro país y su concordancia con las funciones que tiene cada nivel de gobierno, incluyendo la evolución de la distribución de funciones y recursos y la relación entre responsabilidades y financiamiento.

El principal desafío del sistema y el principal problema, abordando cuestiones vinculadas a la recaudación, la distribución de los recursos entre jurisdicciones, la eficiencia del gasto público y los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuenta

