Tres detenidos por el asesinato de un hombre en el Barrio Miguel Ortiz
Un profesor de educación física de 33 años murió tras ser herido con arma blanca en la vía pública, en la zona norte de la ciudad de Salta.
Salta Hoy
05 / 10 / 2026
El hecho ocurrió la noche del sábado pasado sobre calle Matienzo, entre Deán Funes y Pueyrredón.
Se sospecha de "problemas anteriores" como móvil del ataque, explicó una fuente informativa.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, intervino en la investigación e informó de los primeros relevamientos.
La policía detuvo en principio a dos hombres mayores de edad y en la noche del domingo se produjo la detención de un tercer hombre vinculado al violento hecho.
El cuerpo fue trasladado al CIF para realizar la correspondiente autopsia.
La fiscalía dispuso nuevas medidas y prevé formalizar la audiencia de imputación de los tres sospechosos en las próximas horas.