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Una escuela técnica de El Galpón y el INTA Salta reactivaron una estación meteorológica

Técnicos del organismo nacional y la Escuela de Educación Agrotécnica N° 3.119 de El Galpón pusieron en funcionamiento la estación meteorológica automatizada.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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El equipo pertenece al establecimiento educativo, fue reinstalado, regulado y puesto a punto.  

La estación registra temperatura, humedad y precipitaciones. 

La comunidad y el sector agropecuario pueden consultar los datos en tiempo real en el sitio web del INTA Salta

Los registros se integran al Servicio Meteorológico Nacional para mejorar los pronósticos regionales.

 

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