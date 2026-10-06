Una escuela técnica de El Galpón y el INTA Salta reactivaron una estación meteorológica

El equipo pertenece al establecimiento educativo, fue reinstalado, regulado y puesto a punto.

La estación registra temperatura, humedad y precipitaciones.

La comunidad y el sector agropecuario pueden consultar los datos en tiempo real en el sitio web del INTA Salta.

Los registros se integran al Servicio Meteorológico Nacional para mejorar los pronósticos regionales.