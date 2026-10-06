Una escuela técnica de El Galpón y el INTA Salta reactivaron una estación meteorológica
Técnicos del organismo nacional y la Escuela de Educación Agrotécnica N° 3.119 de El Galpón pusieron en funcionamiento la estación meteorológica automatizada.
Salta Hoy
06 / 10 / 2026
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El equipo pertenece al establecimiento educativo, fue reinstalado, regulado y puesto a punto.
La estación registra temperatura, humedad y precipitaciones.
La comunidad y el sector agropecuario pueden consultar los datos en tiempo real en el sitio web del INTA Salta.
Los registros se integran al Servicio Meteorológico Nacional para mejorar los pronósticos regionales.