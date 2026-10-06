Detuvieron a un hombre y recuperaron 2 millones de pesos en Apolinario Saravia

El procedimiento de la policía con allanamiento se concretó en una vivienda de calle 12 de Octubre, de esa localidad del departamento Anta.

El damnificado dejó estacionada su camioneta sobre calle 25 de Mayo, entre Güemes y avenida 9 de Julio, para comprar comida.

Al regresar vio una ventanilla rota y le faltaba un bolso con el dinero en efectivo que se encontraba oculto debajo del asiento del conductor.

A partir del relevamiento y análisis de cámaras de seguridad aportadas por vecinos, se logró individualizar al sospechoso.

La Policía recuperó los 2 millones de pesos denunciados como sustraídos.