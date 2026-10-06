 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Detuvieron a un hombre y recuperaron 2 millones de pesos en Apolinario Saravia

El detenido tiene 58 años y quedó a disposición de la justicia.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El procedimiento de la policía con allanamiento se concretó en una vivienda de calle 12 de Octubre, de esa localidad del departamento Anta.

El damnificado dejó estacionada su camioneta sobre calle 25 de Mayo, entre Güemes y avenida 9 de Julio, para comprar comida.

Al regresar vio una ventanilla rota y le faltaba un bolso con el dinero en efectivo que se encontraba oculto debajo del asiento del conductor. 

A partir del relevamiento y análisis de cámaras de seguridad aportadas por vecinos, se logró individualizar al sospechoso. 

La Policía recuperó los 2 millones de pesos denunciados como sustraídos. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO