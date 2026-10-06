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Aclaran que el “Muni Bot” de WhatsApp no cobra ni pide plata

Desde la Municipalidad de Salta aclaran que toda la información sobre deudas relacionadas a tasas e impuestos deberá gestionarse de manera presencial en los organismos pertinentes.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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Esta medida busca evitar estafas, dijo Juan Guzmán Cieri, subsecretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad.

Por otro lado, el funcionario mencionó la puesta en marcha de la nueva Academia Digital para realizar cursos online grabados de forma totalmente gratuita. 

Los alumnos deben tener más de 18 años y residir en Salta Capital como principal requisito.

“Los interesados deben registrarse en academia.municipalidadsalta.gob.ar“, dijo Guzmán Cieri.

 

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