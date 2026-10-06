Consumo desigual: “Algunos argentinos necesitan 3 salarios y a otros les sobran dólares”

“Hay mucha información contradictoria, por eso cuesta saber hacia dónde vamos”, manifestó por Radio Salta, Gastón Carrazán, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSa y docente en la UCASAL.

El especialista indicó que la gente que gasta lo que tiene hace que algunos caigan en la ilusión de que el consumo incrementó. “En realidad esas personas gastan porque no pueden ahorrar”, dijo Carrazán.

Además mencionó que muchos productos importados alcanzan buenos niveles de venta porque tienen una menor carga impositiva.

Por otro lado indicó que “no se avizora una recuperación urgente del consumo. No vamos a poder consumir o comprar como hace 2 o 3 años”.