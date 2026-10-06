Salteños consiguen el premio a la mejor hamburguesa argentina
El galardón fue otorgado en el concurso denominado BurgerPalusa2026 realizado en Palermo, Buenos Aires.
Salta Hoy
06 / 10 / 2026
VER GALERÍA
“”La segunda” -tal es el nombre del sandwich- es una explosion de sabor que cuenta con doble carne, una crema de hongos y queso provolone” dijeron por Radio Salta, sus creadores, Pablo Agüero y Pablo Nickler
Indicaron que la elaboración de la hamburguesa es artesanal y que se realiza en el mismo local.
Los interesados pueden encontrar la hamburguesa campeona pueden concurrir a Rivadavia 747.