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Salteños consiguen el premio a la mejor hamburguesa argentina

El galardón fue otorgado en el concurso denominado BurgerPalusa2026 realizado en Palermo, Buenos Aires.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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“”La segunda” -tal es el nombre del sandwich- es una explosion de sabor que cuenta con doble carne, una crema de hongos y queso provolone” dijeron por Radio Salta, sus creadores, Pablo Agüero y Pablo Nickler

Indicaron que la elaboración de la hamburguesa es artesanal y que se realiza en el mismo local.

Los interesados pueden encontrar la hamburguesa campeona pueden concurrir a Rivadavia 747.

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