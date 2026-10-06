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Deudas con el IPV: 30% de las familias tienen atraso en el pago de las cuotas de sus casas

Lo comentó por Radio Salta, el arquitecta Laura Caballero, presidente del IPV. Afirmó que la cifra se mantiene desde hace varios años.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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“Pese a la crisis, muchos salteños también cancelan el valor total de sus casas”, dijo la funcionaria.

“La gente se debe concientizar que pagar su casa es una prioridad. Todos se darán cuenta del beneficio, si comparamos los valores de las cuotas del IPV -que son muy accesibles- con el valor real de la vivienda”, dijo Caballero.

Indicó por otro lado que hay 950 viviendas construidas por Procrear que que serán entregadas a fin de año e inicios del año próximo.

“En 2027 se inician licitaciones de obras de casas con dinero propio”, anticipó.

Comentó que según las encuestas propias, el déficit habitacional en Salta es del 70 mil viviendas. “Hoy tenemos 25 fichas activas”, dijo Caballero.

 

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