La Cámara de Comercio e Industria de Salta cumplió 120 años La institución mantuvo su trabajo y servicio de forma ininterrumpida durante más de un centenario y esta mañana realizó un acto con colocación de ofrendas florales en la Plazoleta del Comercio, ubicada en Avenida del Bicentenario casi Alvarado.