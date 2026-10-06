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La Cámara de Comercio e Industria de Salta cumplió 120 años

La institución mantuvo su trabajo y servicio de forma ininterrumpida durante más de un centenario y esta mañana realizó un acto con colocación de ofrendas florales en la Plazoleta del Comercio, ubicada en Avenida del Bicentenario casi Alvarado.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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“La situación del comercio siempre fue compleja, pero siempre permanece. El petróleo, llega y se va y ocurrirá lo mismo con la minería”, dijo Gustavo Herrera, presidente de la Cámara. 


 

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