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Mercado en tu Barrio: este miércoles llega a zona norte

La atención será de 10 a 16, en la cancha de Ciudad del Milagro, ubicada en Av. Héroes de la Patria esq. Av. Bolivia. Los vecinos podrán acceder a diferentes productos con hasta un 30% de descuento. Además, estarán presentes los móviles de Licencias de Conducir, Registro Civil y Bienestar Animal.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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Este miércoles 7, la Municipalidad de Salta llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” de 10 a 16, en la cancha de Ciudad del Milagro, ubicada en avenida Héroes de la Patria esquina avenida Bolivia. Se podrán adquirir diferentes productos a precios promocionales.

Durante la jornada se podrán encontrar verduras, pan, pollo, cerdo, lácteos y otros productos, con precios hasta un 30% más bajos. Además, los vecinos contarán con distintos medios de pago para realizar sus compras. 

El objetivo es acompañar a los productores locales y a las familias de la ciudad, teniendo en cuenta el contexto económico actual.

Servicios disponibles hasta las 13 hs.

Se podrá a disposición de los vecinos un stand del equipo de Bienestar Animal, que estará realizando vacunación y desparasitación.

Además, se podrán realizar trámites vinculados a la renovación del DNI y las licencias de conducir.

Ofertas de diferentes productos:

Tomate: 2 kg x $2.000
Espinaca: 2 x $1.500
Tortillas: 8 x $1.000
Pan blanco familiar Bimbo: 2 x $8.000
Tira de pan: 4 x $1.000
Rapiditas clásicas Bimbo: 2 x $4.000
Facturas: 4 x $1.000
Combo de limpieza: $13.200
Incluye: 5 L de detergente, 5 L de lavandina y 5 L de desodorante.
Combo de lavado: $10.700
Incluye: 5 L de jabón líquido y 5 L de suavizante.
Nueces mariposa: $5.000
Nueces partidas: $4.000
Pasas de uva sin semillas: $5.000 

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