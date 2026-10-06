Salta lidera la semifinal de un programa nacional de innovación educativa

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización, informa que doce proyectos de escuelas salteñas avanzaron a la etapa de Cocreación de Solve for Tomorrow, el programa educativo de Samsung que propone a estudiantes desarrollar soluciones para problemas de sus comunidades mediante la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática.

En esta edición, la primera etapa, de Ideación, reunió 522 ideas presentadas por estudiantes de aproximadamente 170 escuelas de todo el país. La provincia cuenta con 12 iniciativas entre las 50 propuestas seleccionadas a nivel nacional que avanzaron a la semifinal, la mayor cantidad entre las provincias participantes.

Modernización acompañó la difusión del programa y la convocatoria a docentes y estudiantes de distintos municipios, para promover la participación de las escuelas salteñas en esta propuesta formativa.

El secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes, y su equipo de trabajo visitaron en Pichanal el Colegio Secundario Rural Mediado por TIC Nº 5240 en paraje El Retiro.



Allí, se reunieron con la coordinadora Rosario Andino, el docente Juan Pedro Vega Cruz y los estudiantes Xiomara, Katherine y Benjamín, de 17 y 18 años, quienes desarrollan “Ecodestil: Purificador de agua para El Retiro”, una de las 12 iniciativas salteñas semifinalistas.

Durante la visita, los estudiantes explicaron que el proyecto propone aplicar herramientas tecnológicas para contribuir al aprovechamiento del agua en su comunidad.

Junto a su docente, compartieron con los funcionarios el proceso de elaboración de la propuesta y el trabajo realizado hasta esta instancia. Durante la Cocreación, continuarán su desarrollo mediante talleres y mentorías que les permitirán validar la idea, realizar ajustes y avanzar en el prototipo.

Las iniciativas salteñas

En Cachi, avanzaron los proyectos “Happy Water Drop” y “Carpibot”, del Colegio Secundario Rural N.º 5226 Anexo Cachi Adentro, acompañados por la docente Sara Elizabeth Gramajo.

En Salta Capital, fueron seleccionados “FaroLight”, de la Escuela de Educación Técnica N.º 3139 “General Martín Miguel de Güemes”, junto a la docente María Fernanda Busch Vivanco; y “MAR (Mesh and rain)”, de la Escuela de Educación Técnica N.º 3137 “Martina Silva de Gurruchaga”, con el acompañamiento de Andrea Rosario Franzotti Díaz.

En San Antonio de los Cobres, avanzaron “Eco-bike” y “Ecopupitre sólar”, de la Escuela de Educación Técnica N.º 3173 “Presidente Dr. Néstor Kirchner”, acompañados por la docente Fabiana Vanesa Coronel.

En Profesor Salvador Mazza, fueron seleccionados “Mazza sin Dengue”, “EcoAlerta: Sistema Inteligente para la Gestión de Residuos” y “EcoPlástico cero”, de la Escuela de Comercio Nº 5004 “Antártida Argentina”, junto a la docente Evangelina María Luisa Yavi.

En San José de Metán, avanzó “Eco Team”, de la Escuela de Comercio “José Manuel Estrada”, con el acompañamiento de la docente Mariana Salazar.

En Cerrillos, avanzó “Bionopal”, de la Escuela de Educación Técnica Nº 3112 “San Ignacio de Loyola”, junto a la docente Mirta Susana Liendro.

Próximas etapas

Durante la etapa de Cocreación, los equipos participarán en talleres y mentorías para validar sus ideas, realizar ajustes y desarrollar prototipos. También trabajarán en la presentación de sus propuestas mediante un video.

Esta instancia concluirá a fines de octubre. Luego, el 5 de noviembre, se anunciarán los cinco equipos finalistas que avanzarán a la etapa de Consolidación, que se desarrollará mediante un Bootcamp a comienzos de noviembre. Allí se prepararán para presentar sus soluciones en la final del programa.

La final del programa se realizará a mediados de noviembre en Buenos Aires, donde los equipos presentarán las soluciones desarrolladas. Los equipos ganadores recibirán dispositivos tecnológicos de última generación como premio.