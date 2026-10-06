Habilitaron un pozo de agua en zona sudeste que beneficiará a más de 10.000 vecinos

Aguas del Norte puso en marcha el pozo para atender la demanda de los barrios San Alfonso, San Ignacio, Norte Grande y San Francisco Solano. Tiene 150 metros de profundidad y está equipado para producir un caudal estimado de 100 metros cúbicos por hora.

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el intendente Emiliano Durand, habilitaron la nueva fuente de abastecimiento en la zona sudeste de la ciudad. La obra busca mejorar la cantidad, la calidad y la presión del servicio para más de 10.000 vecinos.

La obra forma parte del plan de infraestructura hídrica que lleva adelante el Gobierno provincial. En los últimos tres años se pusieron en marcha más de 45 pozos profundos en distintos puntos de la provincia, nueve de ellos en Salta Capital.

La nueva fuente reemplazará al antiguo pozo San Alfonso, que registraba una baja producción, y permitirá mejorar el servicio para más de 10.100 vecinos.

Jarsún señaló que la incorporación de nuevas fuentes y la optimización de la infraestructura existente son necesarias para aumentar la disponibilidad de agua, especialmente en sectores donde crece la demanda.

En tanto que Durand valoró el impacto de la obra para los barrios alcanzados por el nuevo pozo.

De la habilitación también participó el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile.