La Provincia lanzó “Justicia 360” una propuesta para acercar la justicia a la comunidad

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos puso en marcha el proyecto “Justicia 360”, una propuesta de capacitación destinada a acercar información clara y accesible sobre el sistema de justicia a distintos sectores de la comunidad. La primera etapa se desarrolla en establecimientos educativos con estudiantes de nivel secundario y aborda el Régimen Penal Juvenil y el Juicio por Jurados.

Del acto de apertura participaron el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, y la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli. La actividad se desarrolló en el Colegio Divina Misericordia, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

En esta primera instancia, las capacitaciones están dirigidas a estudiantes de 1° a 5° año de establecimientos educativos de gestión estatal y privada y abordan dos temas vinculados directamente con los adolescentes: el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N° 27.801, y el Juicio por Jurados, previsto en la Ley Provincial N° 8.478.

Los estudiantes de 1° a 4° año reciben una capacitación sobre el Régimen Penal Juvenil, mientras que los alumnos de 5° año participan de una jornada que incluye ambos contenidos. El objetivo es brindar herramientas para comprender estos temas, promoviendo la reflexión sobre la responsabilidad, la convivencia y fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sistema de justicia.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, destacó la importancia de llevar estas herramientas a las escuelas: “Con Justicia 360 buscamos acercar el sistema de justicia a los jóvenes, con información clara que les permita conocer sus derechos, responsabilidades y las distintas formas de participación ciudadana”.

Por su parte, la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli, señaló: “Queremos que los estudiantes puedan conocer de manera sencilla cómo funciona la justicia y comprender aquellos temas que forman parte de su realidad actual. Esta primera experiencia en las escuelas es el punto de partida para continuar ampliando Justicia 360 a otras temáticas y públicos”.

“Justicia 360” constituye, además, un marco para las distintas capacitaciones que lleva adelante la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en temáticas vinculadas con el acceso a justicia y la prevención, como abuso sexual, mediación, justicia penal juvenil y juicio por jurados. La propuesta busca ampliar y articular estas acciones para llegar a públicos específicos y a la comunidad en general.

En esta primera etapa la iniciativa tendrá continuidad en otros establecimientos educativos de la provincia y permitirá abordar progresivamente las distintas temáticas comprendidas en el proyecto.