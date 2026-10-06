El Cabildo se ilumina para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

El municipio se suma a las acciones previstas en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral con la iluminación de verde del Cabildo Histórico.

La propuesta se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre, de 20 a 00 horas, en el histórico edificio ubicado en Caseros 549.

La iniciativa se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.º de la Ordenanza Municipal N.º 16.166, que dispone la iluminación de edificios públicos de la ciudad de color verde en el marco de esta fecha.

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una jornada destinada a promover la inclusión y contribuir al pleno acceso a los derechos de niños, jóvenes y adultos con esta condición.

En este marco, se invita a la comunidad a acompañar esta iniciativa y a ser parte de un mensaje que promueve una sociedad más inclusiva, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.