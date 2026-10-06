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Salta promociona su turismo en Brasil tras la llegada de GOL al NOA

La ministra Manuela Arancibia encabezó una presentación ante operadores y prensa en Brasil, en la antesala de las dos frecuencias semanales directas que conectarán Salta con Río desde el 17 de diciembre.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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El Consulado General de Argentina en Río de Janeiro fue sede de "Destino Salta en Río", un encuentro encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto al cónsul general Jorge Perrén.

La iniciativa anticipa el desembarco de GOL Linhas Aéreas, la mayor aerolínea de Brasil, que operará por primera vez en el Noroeste Argentino eligiendo a Salta como conexión directa. Brasil es el principal mercado emisor extranjero para la oferta salteña y el vuelo contará con dos frecuencias semanales. El inaugural hacia Salta ya se encuentra vendido casi en su totalidad a turistas brasileños, lo que confirma el perfil receptivo de la ruta y la generación de divisas para la economía local.

Durante el encuentro, la comitiva expuso la oferta para todo el año con rondas de negocios, exhibición de circuitos emblemáticos, muestras folclóricas y degustación de productos de la Ruta del Vino de Altura, con foco en Valles Calchaquíes, Puna y Cordillera de los Andes.

"Llegar a Río de Janeiro para presentar Salta nos llena de expectativa y orgullo. Esta nueva conexión con GOL abre una puerta fundamental para que más visitantes descubran paisajes únicos, gastronomía de excelencia y un entorno tranquilo y seguro, además de la calidez que nos distingue", afirmó Arancibia.

Acompañaron el presidente de la Cámara de Turismo, Facundo Assaf; el titular de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Mariano García Cainzo; la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, Lía Rivella; y el representante del Salta Convention Bureau, Daniel Astorga.

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