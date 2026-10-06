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Valles Calchaquíes: piden declarar la emergencia y/o Desastre Agropecuario por heladas

El secretario de Desarrollo Agropecuario encabezó la reunión con productores, equipos técnicos e intendentes de las zonas afectadas. Se recomendó declarar la Emergencia y/o Desastre Agropecuario para productores vitivinícolas y frutihortícolas de Cafayate, Cachi, Molinos y San Carlos.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, junto a su equipo técnico, encabezó en el Ministerio de Producción y Minería la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, con la participación de productores afectados, intendentes y representantes de organismos vinculados a la actividad, entre ellos INTA y SENASA.

Durante el encuentro se analizaron los relevamientos realizados y la situación planteada por productores y municipios. La evaluación técnica inicial se concentró en los departamentos de Cafayate y San Carlos, donde se identificaron 1.323 hectáreas afectadas, con un daño estimado promedio del 80% sobre la superficie evaluada. El seguimiento de los cultivos permitirá precisar la merma productiva definitiva.

A partir de los registros de productores afectados presentados ante la Comisión, se amplió la zona considerada a los departamentos Molinos y Cachi y se incorporó a productores frutihortícolas.

Con estos antecedentes, la Comisión resolvió recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, según corresponda, por heladas para los productores vitivinícolas y frutihortícolas afectados de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi.

La medida propuesta comprende el período desde el 12 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028. El acta será elevada al Poder Ejecutivo para dar continuidad al procedimiento correspondiente.

La respuesta frente a las heladas forma parte del trabajo que el Ministerio de Producción y Minería viene sosteniendo con la cadena vitivinícola para atender contingencias y acompañar sus necesidades productivas. Durante 2026, la Provincia desembolsó $158 millones en financiamiento específico para cosecha, acarreo y elaboración, además de articular otras alternativas de asistencia para el sector.

El Gobierno provincial continuará trabajando con productores, municipios y organismos técnicos para acompañar la actividad y canalizar las medidas correspondientes frente al impacto de las heladas en los Valles Calchaquíes.

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