 imagen

EN VIVO 06:00 a 6:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Tren “25 de Mayo” ya superó las 14 mil prestaciones en su recorrido por Salta

Tras finalizar su paso por Pichanal, el operativo acumula 14.067 prestaciones y alcanzó a 10.537 personas en la provincia. La próxima semana llegará a Joaquín V. González, donde permanecerá del 5 al 9 de octubre.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Tren “25 de Mayo” continúa ampliando su alcance en la provincia de Salta y, tras completar su semana de atención en Pichanal, alcanzó un acumulado de 14.067 prestaciones durante su recorrido. Hasta el momento, 10.537 personas accedieron a los distintos servicios y propuestas desplegados en las localidades visitadas.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, junto a los municipios y los distintos organismos provinciales y nacionales que participan del operativo.

Durante su permanencia en Pichanal, el tren realizó 3.128 prestaciones y alcanzó a 2.236 personas, acercando servicios sin cargo vinculados con salud, documentación, seguridad social, acompañamiento y propuestas culturales.
Entre los servicios brindados durante la semana, ANSES realizó 233 atenciones, la Biblioteca Nacional registró 460 participaciones, Fonoaudiología brindó 185 atenciones y Odontología, 248.

Uno de los servicios con mayor cantidad de prestaciones volvió a ser Oftalmología, con 912 prestaciones y la entrega de 404 anteojos. A esto se sumaron 38 atenciones de PAMI y 175 de RENAPER, facilitando a los vecinos la realización de consultas y trámites en la propia localidad.

Asimismo, se concretaron 39 atenciones en Salud Mental y 358 desde Trabajo Social. El servicio de Vacunación, por su parte, registró 76 prestaciones durante la semana.
 
Estos resultados se incorporan al recorrido realizado previamente por Campo Quijano, Cerrillos y General Güemes. Con cuatro localidades visitadas, el operativo provincial alcanza hasta el momento las 14.067 prestaciones, correspondientes a servicios sociales, sanitarios, documentarios, de orientación y propuestas culturales.

El Tren “25 de Mayo” continuará su recorrido por Salta y llegará a Joaquín V. González la próxima semana, donde permanecerá del 5 al 9 de octubre.

Durante esos cinco días, los vecinos podrán acceder a las diferentes prestaciones sin cargo, a partir del trabajo conjunto de los equipos nacionales, provinciales y municipales.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO