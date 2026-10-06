El Tren “25 de Mayo” ya superó las 14 mil prestaciones en su recorrido por Salta

El Tren “25 de Mayo” continúa ampliando su alcance en la provincia de Salta y, tras completar su semana de atención en Pichanal, alcanzó un acumulado de 14.067 prestaciones durante su recorrido. Hasta el momento, 10.537 personas accedieron a los distintos servicios y propuestas desplegados en las localidades visitadas.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, junto a los municipios y los distintos organismos provinciales y nacionales que participan del operativo.

Durante su permanencia en Pichanal, el tren realizó 3.128 prestaciones y alcanzó a 2.236 personas, acercando servicios sin cargo vinculados con salud, documentación, seguridad social, acompañamiento y propuestas culturales.

Entre los servicios brindados durante la semana, ANSES realizó 233 atenciones, la Biblioteca Nacional registró 460 participaciones, Fonoaudiología brindó 185 atenciones y Odontología, 248.

Uno de los servicios con mayor cantidad de prestaciones volvió a ser Oftalmología, con 912 prestaciones y la entrega de 404 anteojos. A esto se sumaron 38 atenciones de PAMI y 175 de RENAPER, facilitando a los vecinos la realización de consultas y trámites en la propia localidad.

Asimismo, se concretaron 39 atenciones en Salud Mental y 358 desde Trabajo Social. El servicio de Vacunación, por su parte, registró 76 prestaciones durante la semana.



Estos resultados se incorporan al recorrido realizado previamente por Campo Quijano, Cerrillos y General Güemes. Con cuatro localidades visitadas, el operativo provincial alcanza hasta el momento las 14.067 prestaciones, correspondientes a servicios sociales, sanitarios, documentarios, de orientación y propuestas culturales.

El Tren “25 de Mayo” continuará su recorrido por Salta y llegará a Joaquín V. González la próxima semana, donde permanecerá del 5 al 9 de octubre.

Durante esos cinco días, los vecinos podrán acceder a las diferentes prestaciones sin cargo, a partir del trabajo conjunto de los equipos nacionales, provinciales y municipales.