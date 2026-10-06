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Incautaron más de una tonelada y media de hojas de coca ocultas en la carga de un camión

Durante un control, los gendarmes inspeccionaron un transporte de cargas generales que circulaba desde localidad salteña de Joaquín Víctor González con destino la provincia de Buenos Aires. En el interior del semirremolque hallaron 75 bultos de arpillera que contenían el vegetal. 

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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Integrantes de la Sección “Quimili” dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, se encontraban desplegados en la Ruta Provincial Nº 92, cuando procedieron a realizar una inspección física y documentológica a un camión con semirremolque.

Al momento de registrar el rodado, los uniformados constataron la existencia de 75 bolsas de arpilleras de color gris, de grandes dimensiones. Al verificar el contenido de los mismos, hallaron hojas de coca en estado natural.

Seguidamente, los efectivos realizaron el pesaje total del vegetal, que arrojó 1.635 kilos 271 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal Nº 1 de la provincia y la Delegación “Santiago del Estero” de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dispusieron la incautación del contrabando, el vehículo y el semirremolque, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa.

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