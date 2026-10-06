B° Miguel Ortíz: Prisión preventiva para los tres hombres detenidos por el homicidio

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en las audiencias de formalización de la investigación penal preparatoria contra dos hombres de 22 y uno de 18 años como presuntos autores del delito de homicidio simple, y contra una mujer de 22 años como presunta autora del delito de encubrimiento agravado.

El juez del distrito Centro, Pablo Farah controló la legalidad del procedimiento respecto de los tres hombres y, tras escuchar a las partes, hizo lugar al requerimiento del fiscal Daniel Espilocín y les dictó prisión preventiva.

Respecto de la mujer imputada, el juez Eduardo Sángari dispuso que cumpla arresto domiciliario.

El hecho investigado ocurrió el 3 de octubre, en inmediaciones de pasaje Santa Laura y calle Matienzo de la ciudad de Salta, donde un hombre de 33 años fue herido con un arma blanca en la zona pectoral y posteriormente falleció.

Según señaló el fiscal Espilocín, uno de los imputados habría utilizado el arma blanca, mientras que los otros dos habrían intervenido en la agresión, reduciendo las posibilidades de defensa o escape de la víctima.

A la mujer imputada se le atribuye haber ayudado a ocultar el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque.