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Messi le dijo adiós a la Selección con una goleada frente a Benín

Leo Messi se despidió de la Albiceleste con una goleada por 3 a 0 sobre el conjunto africano. La Pulga hizo el tercero, de penal, en una noche muy emotiva en el estadio Monumental y que será recordada por siempre. 

Deportes

06 / 10 / 2026

 

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Lionel Messi le dijo adiós a la Selección argentina, luego de una goleada por 3 a 0 sobre Benín, en el estadio Monumental. Leo fue el autor del tercer tanto, de penal, mientas que Nico Otamendi, que también se retiró esta noche, y Nico Paz, hicieron los dos primeros tantos.

El gran capitán rosarino finalizó así una grandísima historia con la camiseta de la Albiceleste, en la que jugó 208 partidos en total y marcó 126 goles con el de esta noche.

Tras el pitazo final, Messi recibió el saludo de cada uno de sus compañeros y de los miembros del cuerpo técnico, también de los jugadores del seleccionado africano. La Pulga luego permaneció en el campo de juego, junto con todo el plantel, para observar en las alturas del estadio un juego de luces realizado por drones, en el que se formaron varias palabras referidas al retiro del gran capitán.

Más tarde, apareció la cantante Soledad para dedicarle, en vivo, el tema "Brindis", que le fue dando un cierre aún más emotivo a la noche.

Messi tomó la palabra desde el centro del campo de juego: "La verdad hay muchas sensaciones, en lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda nada más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta más de 20 años", expresó ante la multitud que gritaba y lo ovacionada. "Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", añadió.

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