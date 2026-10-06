Karina Milei y Diego Santilli visitan Salta este martes
La Secretaria General de la Presidencia y el Jefe de Gabinete participarán en la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, de la empresa POSCO, en el Salar del Hombre Muerto.
Salta Hoy
06 / 10 / 2026
Del acto también participarán los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Catamarca, Raúl Jalil, además de autoridades de la compañía y representantes de la República de Corea.
La nueva instalación está destinada a la producción de carbonato de litio, dentro de uno de los desarrollos de mayor escala vinculados a este mineral en la región.
La planta tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales y prevé aumentar gradualmente la producción durante 2027.
Todo el carbonato de litio producido en esta planta estará destinado a la exportación.