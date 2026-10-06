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Karina Milei y Diego Santilli visitan Salta este martes

La Secretaria General de la Presidencia y el Jefe de Gabinete participarán en la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, de la empresa POSCO, en el Salar del Hombre Muerto.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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Del acto también participarán los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Catamarca, Raúl Jalil, además de autoridades de la compañía y representantes de la República de Corea.

La nueva instalación está destinada a la producción de carbonato de litio, dentro de uno de los desarrollos de mayor escala vinculados a este mineral en la región.

La planta tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales y prevé aumentar gradualmente la producción durante 2027. 

Todo el carbonato de litio producido en esta planta estará destinado a la exportación.

 

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