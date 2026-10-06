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EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Comerciantes preparan promociones y ofertas para el Día de la Madre

Buscan tentar a clientes con los regalos para mamá. La fecha fue instituida a nivel nacional para el domingo 18 de octubre próximo.

Salta Hoy

06 / 10 / 2026

 

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Por su parte, los clientes miran y comparan precios desde hace algunos días, según el relevamiento realizado por Radio Salta.

“Si son varias madres en la familia -como en nuestro caso-, lo mejor es que se elija algo económico como una flor”, expresaron en estos micrófonos.

 

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