Comerciantes preparan promociones y ofertas para el Día de la Madre
Buscan tentar a clientes con los regalos para mamá. La fecha fue instituida a nivel nacional para el domingo 18 de octubre próximo.
Salta Hoy
06 / 10 / 2026
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Por su parte, los clientes miran y comparan precios desde hace algunos días, según el relevamiento realizado por Radio Salta.
“Si son varias madres en la familia -como en nuestro caso-, lo mejor es que se elija algo económico como una flor”, expresaron en estos micrófonos.