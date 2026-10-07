Rige para esta tarde una alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna salteña

El aviso rige para la zona de Puna de los departamentos de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

Se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

El organismo recomienda evitar salir y asegurar los objetos que pueda arrastrar el viento.

También aconseja alejarse de puertas y ventanas y conducir con precaución.