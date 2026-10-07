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Rige para esta tarde una alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna salteña

Lo emitió el Servicio Meteorológico Nacional. En alta montaña se esperan ráfagas de 100 km/h.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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El aviso rige para la zona de Puna de los departamentos de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. 

Se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h. 

El organismo recomienda evitar salir y asegurar los objetos que pueda arrastrar el viento. 

También aconseja alejarse de puertas y ventanas y conducir con precaución.

 

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