 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Incidentes en el corredor de la Balcarce

Quería seguir de fiesta, se puso violento, lo sacaron a la fuerza del local, destrozó una vidriera y terminó con heridas. Ocurrió hoy a las 7 de la mañana.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Luego de los incidentes, un hombre de 30 años y su pareja fueron atendidos por médicos del Samec. 

El hombre fue derivado al Hospital San Bernardo con varios cortes en uno de sus brazos luego de protagonizar un violento incidente en un local tipo karaoke en Necochea al 600.

Ocurrió al momento del cierre, cuando empleados del local tuvieron una discusión con el sujeto que se negaba a abandonar el lugar.

Cuando era trasladado hacia el exterior por el encargado del local, su actitud se tornó muy violenta y terminó rompiendo un gran vidrio, indicó la comisario Noelia Estrada, jefa de Prensa de la Policía.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO