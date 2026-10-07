Incidentes en el corredor de la Balcarce

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Luego de los incidentes, un hombre de 30 años y su pareja fueron atendidos por médicos del Samec.

El hombre fue derivado al Hospital San Bernardo con varios cortes en uno de sus brazos luego de protagonizar un violento incidente en un local tipo karaoke en Necochea al 600.

Ocurrió al momento del cierre, cuando empleados del local tuvieron una discusión con el sujeto que se negaba a abandonar el lugar.

Cuando era trasladado hacia el exterior por el encargado del local, su actitud se tornó muy violenta y terminó rompiendo un gran vidrio, indicó la comisario Noelia Estrada, jefa de Prensa de la Policía.