 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Privatización del Belgrano Cargas: Sociedad Rural preocupada por la omisión del ramal C15

Por Radio Salta, lo dijo Alfredo Figueroa. presidente de la institución.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Este tema nos tiene muy preocupados, porque la concesión va a ser por 50 años y postergar todo el norte de Salta por ese tiempo nos parece un crimen. Creo que el tren es una oportunidad histórica… Nosotros estamos hablando de 2 millones de toneladas entre granos, azúcar, papel, alcohol y bioetanol, sin contar los cítricos, la banana y la hortaliza”, expresó e indicó que la Ruta Nacional 34 está totalmente colapsada.

“Nosotros como instituciones tenemos que poner el tema en agenda, no podemos dejarlo de lado y tenemos que hacer todas las gestiones  para que esto de alguna manera se genere alguna adenda en el pliego”, sostuvo Figueroa.

“Buscaremos que se puedan incluir, o se busque la forma, o se reestructure de alguna manera,  que los técnicos tendrán que ver cuál es el mejor camino, pero no podemos dejar de levantar la voz con este tema”, finalizó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO