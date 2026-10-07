Privatización del Belgrano Cargas: Sociedad Rural preocupada por la omisión del ramal C15

“Este tema nos tiene muy preocupados, porque la concesión va a ser por 50 años y postergar todo el norte de Salta por ese tiempo nos parece un crimen. Creo que el tren es una oportunidad histórica… Nosotros estamos hablando de 2 millones de toneladas entre granos, azúcar, papel, alcohol y bioetanol, sin contar los cítricos, la banana y la hortaliza”, expresó e indicó que la Ruta Nacional 34 está totalmente colapsada.

“Nosotros como instituciones tenemos que poner el tema en agenda, no podemos dejarlo de lado y tenemos que hacer todas las gestiones para que esto de alguna manera se genere alguna adenda en el pliego”, sostuvo Figueroa.

“Buscaremos que se puedan incluir, o se busque la forma, o se reestructure de alguna manera, que los técnicos tendrán que ver cuál es el mejor camino, pero no podemos dejar de levantar la voz con este tema”, finalizó.