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El hospital Papa Francisco cumple este jueves 13 años al servicio de la comunidad salteña

Fue inaugurado el 8 de octubre del año 2013 y está ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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El establecimiento cuenta con 503 trabajadores y atiende a más de 400 mil personas. 

En los últimos cuatro años, amplió su capacidad de internación de 74 a 91 camas. 

También duplicó las camas de la Unidad Coronaria y fortaleció la Terapia Intensiva. 

Hoy se especializa en la atención de adultos y en patologías quirúrgicas digestivas.

Durante la pandemia, el hospital Papa Francisco, fue definido como centro de referencia para la atención de pacientes con coronavirus, tanto de la Ciudad de Salta como del interior provincial.


 

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