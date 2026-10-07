Nuevo emprendimiento: Familias vallistas apuntan al cultivo e hilado del lino

“Linera Kamayana” obtuvo un premio en el marco de la DAE – Creative Bootcamp, un programa de fortalecimiento para las industrias creativas, impulsado por la Fundación Bunge y Born y el British Council.

Karla Buzo, creadora del emprendimiento expresó su alegría por el premio y comentó que le permitirá comprar más maquinarias.

Dijo que el emprendimiento es llevado adelante por 6 familias de San Carlos. “El cultivo se realiza en El Barrial, San Carlos, ayudando a las personas involucradas a evitar el éxodo rural”.

Los productores son Dominga Azucena Morales, Severa Estela Acosta, Feliciano Corregidor y Rúmulo Lorenzo Alarcón.

También trabajan con ellos el ingeniero agrónomo Diego Lecco y el técnico Biodinámico Liberal, Paul Robert Hostier. Todo el equipo hace sus labores bajo la dirección y gestión de Karla Buzo.

Indicó que la planta consume menos agua que el algodón, resiste las heladas, convive con el cultivo del trigo -con lo que se pueden hacer cultivos asociados- y se adapta a los suelos salitrosos, como los de los valles.

“La firma apunta ahora a escalar con el producto a otros niveles”, expresó.