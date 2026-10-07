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Norte de Salta: La huida de un exintendente, redes de las mafias y el narcotráfico

El ex intendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, escapó el sábado, cuando iban a detenerlo en una causa federal por presunto lavado de dinero del narcotráfico.

Salta Hoy

07 / 10 / 2026

 

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Hubo 32 allanamientos y 11 detenidos. Este martes, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, encabezó la audiencia de imputación y dispuso siete prisiones preventivas.

Sobre el caso esto explicó el periodista Juan Carlos Corbacho.

Recordó que hace un tiempo, Martinez evitó una reunión con Patricia Bullrich cuando era ministra de seguridad.

El periodista indicó que en el norte se volvieron diarios ciertos delitos donde se ve la mano de las mafias y el narcotráfico que muchas veces tienden a ser minimizados.

“Yo veo un abandono del estadio nacional que no tiene precedentes y la policía de la provincia está totalmente sobrepasada”, manifestó Corbacho.

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