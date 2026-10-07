Urgente: Allanamiento en la sede central de la Policía Federal de Salta
Gendarmería Nacional realiza la tarea en calle Santiago del Estero 952 de esta Capital desde las 9:00 de la mañana de hoy. Pese al hermetismo, se supo que por el momento no hay detenidos.
Salta Hoy
07 / 10 / 2026
Con vehículos identificados y no identificados, la fuerza actuante fue desplegada para garantizar la transparencia debido a la posible vinculación de efectivos federales con la causa investigada.
Se confirman otros operativos de manera simultánea relacionados con la misma causa, y alrededor de 30 allanamientos en total.
Hasta el momento no hay detenciones en la sede de la Policía Federal, ni incidentes, tratándose principalmente de una búsqueda de información, documentación y oficios.
En tablas de apoyo, los efectivos custodiaron y guardaron papeles y documentación en sobres.
Es inusual la presencia de gendarmes armados y con chalecos en la vereda de la Policía Federal, generando una situación de tensión y expectativa en el lugar mientras los agentes cotejan papeles.